Inter-Chelsea, accordo a un passo per Lukaku: ma il procuratore Ledure attende la Juventus

INTRIGO DI MERCATO

Nerazzurri e Blues vicini all'accordo per il belga, ma l'agente non risponde al telefono e tratta anche con la Juventus

L'accordo tra Inter e Chelsea per il ritorno di Romelu Lukaku in nerazzurro sarebbe molto vicino, con i Blues che hanno dato l'ok al trasferimento del belga a Milano. Dopo settimane di tira e molla tra il club meneghino e quello londinese, infatti, con la prossima cessione di Onana al Manchester United l'Inter incasserebbe i milioni necessari per chiudere col Chelsea, ma per concludere l'affare serve la firma di Lukaku. Ed è proprio quella che potrebbe mancare, perché Sebastien Ledure, avvocato e procuratore del belga, da settimane non è rintracciabile e non risponde al telefono perché, come si apprende, sarebbe in attesa della Juventus per un affare che porterebbe all'attaccante e all'agente stesso un vantaggio economico non indifferente.

Al momento del passaggio dalle chiacchiere alle cose formali, quindi, potrebbe mancare proprio il via libera di chi, più di tutti, è interessato all'affare. Perché se è vero che l'accordo tra Inter e Chelsea balla su qualche milione, con la chiusura che dovrebbe avvenire attorno ai 35 milioni di euro più ulteriori 5 di bonus, l'intesa è prossima ad arrivare e già nelle prossime ore potrebbero giungere importanti aggiornamenti. Per la liquidità necessaria, infatti, i nerazzurri attendono la cessione di Onana al Manchester United, affare che si concluderà nelle prossime 24 ore e porterà nelle casse 50 milioni più 5 di bonus che in buona parte sono pronti a fare il percorso inverso in direzione di Londra. Ma tutto potrebbe saltare, tra l'imbarazzo dei nerazzurri che sarebbero alquanto infastiditi dalla situazione.

A mettere i bastoni tra le ruote all'accordo tra nerazzurri e Blues, infatti, sarebbe Sebastien Ledure, avvocato che gestisce Lukaku. Il legale belga da giorni risulta irrintracciabile, nel tentativo di prendere tempo col benestare dello stesso attaccante. Ledure, infatti, sta lavorando su più tavoli per il futuro di Lukaku, con discussioni e contatti ben avviati anche con la Juventus che però, al momento, ha le mani legate sul mercato. I bianconeri sono infatti fortemente interessati a Big Rom, offrendo al Chelsea 37,5 milioni più 2,5 di bonus (pareggiando l'offerta dell'Inter), ma senza la partenza di Vlahovic non si può fare nulla. Ecco allora che Ledure prende tempo, cercando di capire le mosse dei bianconeri per poi piazzare l'eventuale accordo con la Vecchia Signora che, a differenza dell'Inter, ha messo sul piatto un ingaggio superiore per il giocatore e commissioni importanti per il legale.

L'ultima parola spetterà comunque a Lukaku, combattuto tra la voglia di mantenere il patto con i nerazzurri o cercare una nuova avventura. E l'Inter, dopo settimane di tira e molla col Chelsea, potrebbe rimanere beffata.

CHI È SEBASTIEN LEDURE - Sebastien Ledure cura da anni la figura di Lukaku in sede legale, ma è anche stato protagonista di alcune "acrobazie" che lo hanno portato a gestire l'attaccante in totale indipendenza. Avvocato belga specializzato in diritto sportivo, Ledure ha uno studio legale che si occupa di consulenza esclusiva per calciatori, affermati o in rampa di lancio e Lukaku e proprio uno dei suoi clienti di punta. Dopo aver lavorato con Depay, Saelemaekers e De Bruyne, Big Rom è l'ultimo pezzo da 90 di Ledure che negli scorsi mesi ha rotto con Roc Nation, l’agenzia americana che gestiva l'attaccante e che mediava nell'affare tra Inter e Chelsea.