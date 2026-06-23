L'Inter Women saluta Piovani dopo due stagioni

Si separano dopo due stagioni le strade dell'Inter Women e di Gianpiero Piovani. La società nerazzurra ha salutato e ringraziato il tecnico bresciano attraverso una nota ufficiale e un post sui social. Queste le parole del comunicato: "FC Internazionale Milano comunica che Gianpiero Piovani non ricopre più il ruolo di allenatore della Prima Squadra Femminile. Il Club desidera ringraziare Piovani per il lavoro svolto in questi due anni in nerazzurro e gli augura il meglio per il prosieguo della propria carriera".