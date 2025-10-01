Parma, il retroscena: in estate rifiutati 15 milioni per Pellegrino

Con la doppietta contro il Torino, Mateo Pellegrino si è preso sulle spalle il Parma. L'attaccante argentino, come riportato da Tuttosport, è ora un osservato speciale da molti club. Già nel corso dell'estate, i gialloblu hanno rifiutato un'offerta da 15 milioni di euro proveniente dall'estero. Pellegrino, comunque, non lascerà Parma nel corso di questa stagione e per convincere i ducali ci vorrà una proposta con parecchi milioni sul tavolo. Squadre come Roma, Atletico Madrid, Villarreal e Tottenham seguono con attenzione la crescita del calciatore.