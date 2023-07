L'Inter vira su Samardzic: trattativa avviata con l'Udinese

© Getty Images

L'Inter non ha mollato Frattesi ma la richiesta attuale del Sassuolo, 40 milioni, è ritenuta eccessiva. Marotta e Ausilio non partecipano ad aste: se è vero che dall'incontro di oggi tra il club neroverde e il Milan può uscire una fumata bianca, da parte del management nerazzurro c'è la convinzione di aver fatto il massimo, o meglio, di aver messo sul tavolo una proposta in linea con il valore del giocatore (il cartellino di Mulattieri più 23 milioni di euro). Nel frattempo però i nerazzurri hanno sondato altri terreni. Dopo i primi ammiccamenti con l'Atalanta per Koopmeiners (coi bergamaschi Ausilio ha parlato anche di Demiral e Carnesecchi) si è passati a una vera e propria trattativa con l'Udinese per Lazar Samardzic diventato nel frattempo l'obiettivo numero uno. Tra mercoledì e giovedì i due club hanno in agenda un incontro: il centrocampista serbo (Samardzic è nato a Berlino ma naturalizzato serbo) è valutato tra i 20 e 25 milioni.