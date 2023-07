Il Milan accelera per Frattesi: il summit di oggi col Sassuolo può essere decisivo

MILAN

Fissato un incontro anche con l'agente del centrocampista neroverde

© Getty Images Il Milan prova l'affondo decisivo per Frattesi. Definita la cessione di Tonali al Newcastle, il club rossonero ha deciso di rompere gli indugi e ha fissato per oggi un incontro con il Sassuolo, cercando di superare così la concorrenza di Inter, Roma e Juve per il centrocampista neroverde. L'ad rossonero Giorgio Furlani incontrerà infatti Giovanni Carnevali, ad del club neroverde, per parlare del centrocampista azzurro e capire la fattibilità dell'affare. Presente a Milano anche l'agente del giocatore, Giuseppe Riso.

I rossoneri non vogliono partecipare ad aste al rialzo e non presenteranno un'offerta pari all'attuale richiesta del Sassuolo che valuta il giocatore 40 milioni di euro. Sul tavolo il Milan è pronto a mettere i cartellini di Lorenzo Colombo e/o Daniel Maldini e un cifra cash non superiore ai 25 milioni, per una valutazione complessiva vicina ai 35. Se questo possa bastare lo capiremo nelle prossime ore, di certo la presenza di Riso è un indizio sul fatto che entrambi i club intendono provare a chiudere in tempi brevi.