Genoa, Vieira: "Inter? Mai sentito Marotta"

Sugli oltre 25mila abbonati, Vieira ha detto: "Questa passione ci dà ancora maggior spinta per fare meglio dello scorso anno". Sull'arrivo di Valentin Carboni dall'Inter, invece, ha detto: "Noi siamo una società per far crescere bene i giocatori in prestito, c'è un gruppo di alto livello e chi viene da noi si sente bene". "Con questi giocatori possiamo essere più ambiziosi, ma in campionato si parte tutti da zero e quest'anno la salvezza sarà ancora più difficile", ha concluso Vieira a Sky.