Leicester, ecco il nuovo allenatore: Marti Cifuentes per tornare in Premier

Il Leicester, retrocesso in Championship la scorsa stagione, punta a tornare subito in Premier League e si affida a Marti Cifuentes in panchina. L'ex tecnico del Queens Park Rangers prende il posto di Van Nistelrooy e siede sulla panchina che fu di Enzo Maresca, autore proprio della promozione nel 2024. "Siamo lieti di annunciare la nomina di Martí Cifuentes a nuovo allenatore della prima squadra del Leicester City Football Club, con decorrenza immediata. Il 43enne firma un contratto triennale al King Power Stadium. Ha allenato in Spagna, Paesi Bassi e Scandinavia. La sua esperienza più recente è stata quella di manager del Queens Park Rangers Il 43enne porterà al Filbert Way una filosofia calcistica moderna e all'avanguardia, oltre a una ricca esperienza in diversi campionati europei", si legge nella nota ufficiale del Leicester.