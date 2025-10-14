Ct Svezia, Potter si candida: "Provo dei sentimenti per questo Paese"

Dopo l'esonero di Jon Dahl Tomasson, a seguito della sconfitta subita a Goteborg contro il Kosovo, la Svezia cerca un ct. Tra i candidati c'è anche Graham Potter, ora libero da impegni dopo la fine del suo rapporto con il West Ham. Interpellato da un giornale scandinavo ha risposto: "In questo momento mi trovo in Svezia, nella mia casa in Svezia. Sono senza lavoro e ho appena lasciato la Premier League. Sono aperto a qualsiasi cosa, davvero, in cui sento di poter dare il mio contributo. Il lavoro di allenatore della nazionale svedese è fantastico. Provo dei sentimenti per la Svezia. Amo il paese e amo il calcio svedese. Ho molto per cui essere grato al calcio svedese. Quindi sì, sarebbe ovviamente un'opportunità fantastica per me".