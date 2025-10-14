Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato

Ct Svezia, Potter si candida: "Provo dei sentimenti per questo Paese"

14 Ott 2025 - 22:30

Dopo l'esonero di Jon Dahl Tomasson, a seguito della sconfitta subita a Goteborg contro il Kosovo, la Svezia cerca un ct. Tra i candidati c'è anche Graham Potter, ora libero da impegni dopo la fine del suo rapporto con il West Ham. Interpellato da un giornale scandinavo ha risposto: "In questo momento mi trovo in Svezia, nella mia casa in Svezia. Sono senza lavoro e ho appena lasciato la Premier League. Sono aperto a qualsiasi cosa, davvero, in cui sento di poter dare il mio contributo. Il lavoro di allenatore della nazionale svedese è fantastico. Provo dei sentimenti per la Svezia. Amo il paese e amo il calcio svedese. Ho molto per cui essere grato al calcio svedese. Quindi sì, sarebbe ovviamente un'opportunità fantastica per me". 

Ultimi video

01:46
MCH ARRIVO NICOLUSSI CAVIGLIA MCH

Nicolussi Caviglia, primo giorno alla Fiorentina: "Ce la metterò tutta"

01:58
DICH COMOLLI JUVENTUS DICH

Comolli: "Volevamo mantenere la spina dorsale della squadra e ci siamo riusciti"

04:03
DICH PRADE BILANCIO MERCATO DICH

Fiorentina, senti Pradè: "Per Comuzzo e Gosens ricevute offerte folli"

02:14
DICH GASPERINI SU MERCATO DICH

Gasperini sul mercato: "C'era la necessità di fare ancora qualche operazione"

01:58
Calciomercato chiuso

Calciomercato chiuso

02:03
MCH MUSAH ATALANTA MCH

Musah all'Atalanta: "Sensazioni bellissime"

07:45
Calciomercato Live, il punto delle 19.55

Calciomercato Live, il punto delle 19.55

07:12
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

09:14
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

05:50
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

04:46
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

01:33
MCH LAMPTEY FIORENTINA MCH

"Forza viola": prime immagini e prime parole di Tariq Lamptey

00:46
MCH ARRIVO OPENDA MCH

Juventus, anche Openda: il belga arriva al J-Medical per le visite

08:59
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

08:29
Calciomercato Live, il punto delle 11

Calciomercato Live, il punto delle 11

01:46
MCH ARRIVO NICOLUSSI CAVIGLIA MCH

Nicolussi Caviglia, primo giorno alla Fiorentina: "Ce la metterò tutta"

I più visti di Mercato

Neymar solo al comando: ecco i 10 trasferimenti più costosi di sempre

I gol di Icardi per il Toro: contatti in corso per il ritorno dell'argentino in Serie A

L'Al-Hilal ci prova per Lamine Yamal: offerta da 400 milioni di euro. Ma il Barça smentisce

Juventus, Milinkovic-Savic a gennaio non è impossibile: serve uno sforzo economico dell'ex Lazio

Quanti campioni in scadenza nel 2026! Da Konate e Lewandowski a tanti ex big di A

Pastorello: "Vi dico la verità su Inzaghi-Al Hilal. Lukaku tornerà più forte, Krstovic all'Atalanta a lungo"

Mercato ora per ora
Vedi tutti
23:45
La Juve pensa al futuro in panchina: se Tudor fallisce piace Maresca
22:30
Ct Svezia, Potter si candida: "Provo dei sentimenti per questo Paese"
21:45
Nico Schlotterbeck al Bayern? "Non posso dire nulla"
20:28
Fenerbahce, il grande sogno per gennaio è Benzema
19:03
Dalla Germania, Rudiger-Real Madrid: si va verso l'addio