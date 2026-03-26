L'agente di Coulibaly: "Parliamo con tante squadre, anche col Napoli"

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Nochi Hamasor, agente di Karim Coulibaly, difensore del Werder Brem.a “Sarò sempre pronto per venire in Italia e a Napoli. Napoli interessato a Coulibaly? Siamo in contatto con più club perché quando un giovane si esprime così è normale ricevere interesse e non è un segreto. Sono attivati tanti contatti con tante squadre diverse, non posso dire con chi ho un rapporto più stretto perché non siamo ancora in una fase avanzata, ma parliamo con tanti ottimi club. Diciamo che lo seguono tutte le squadre di livello europeo e c’è anche il Napoli ovviamente", ha detto.