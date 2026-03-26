L'agente di Coulibaly: "Parliamo con tante squadre, anche col Napoli"

26 Mar 2026 - 13:38

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Nochi Hamasor, agente di Karim Coulibaly, difensore del Werder Brem.a “Sarò sempre pronto per venire in Italia e a Napoli. Napoli interessato a Coulibaly? Siamo in contatto con più club perché quando un giovane si esprime così è normale ricevere interesse e non è un segreto. Sono attivati tanti contatti con tante squadre diverse, non posso dire con chi ho un rapporto più stretto perché non siamo ancora in una fase avanzata, ma parliamo con tanti ottimi club. Diciamo che lo seguono tutte le squadre di livello europeo e c’è anche il Napoli ovviamente", ha detto.

E ancora: "Il potenziale del ragazzo è enorme vista la sua età. Ha almeno altri 3/5 anni per crescere e sviluppare tutte le sue abilità. Karim guarda con interesse tanti campionati e il Napoli è parte del calcio europeo che conta. Quindi sì, seguiamo tanti grandi club, e chiaramente anche il Napoli. Il prezzo di Coulibaly? I prezzi sono molto “sensibili” oggi, non sono io a stabilire il valore di un calciatore. È difficile fare una valutazione, molto dipende dal momento, dalle trattative e dalle parti coinvolte, tanti fattori influenzeranno il prezzo. Questo aspetto sarà più chiaro man mano che ci avvicineremo alla finestra di mercato. Può costare 22 o 102, il valore cambia mentre parliamo”.

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