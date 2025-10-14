Juve, Koopmeiners al bivio: senza una svolta, già fissato il prezzo della cessione

Addirittura il tecnico croato aveva parlato di lui e di Bremer come sorta di nuovi acquisti per questa stagione, dicendo che sarebbe stato il loro anno. Ma Koopmeiners non ha ingranato, perdendo anche il treno della nazionale olandese. Sia Tudor che la Juventus non hanno ancora perso le speranze e tenteranno di recuperarlo sperando di rivedere sprazzi del vecchio Kop anche per non vedere svanire un investimento così oneroso dopo solo pochi mesi.