Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato
juventus
HomeMercatoVideoFotoRosa
manovre bianconere

Juve, Koopmeiners al bivio: senza una svolta, già fissato il prezzo della cessione

La società e l'allenatore credono ancora nell'olandese, che però deve dare segnali di vitalità per evitare l'addio

14 Ott 2025 - 10:02

Senza girarci attorno, Teun Koopmeiners è uno degli rinforzi della Juve che meno hanno reso sin dal giorno del suo acquisto. Due estati fa l'olandese era stato preso dall'Atalanta per una cifra di poco superiore ai 60 milioni di euro (bonus inclusi) e Thiago Motta voleva farne il perno del centrocampo dopo le belle cose mostrate a Bergamo. Ma né la gestione del tecnico italo-brasiliano né quella Tudor, arrivato sul finire della scorsa stagione, sono riuscite a trovare la quadra in merito al 27enne.

Addirittura il tecnico croato aveva parlato di lui e di Bremer come sorta di nuovi acquisti per questa stagione, dicendo che sarebbe stato il loro anno. Ma Koopmeiners non ha ingranato, perdendo anche il treno della nazionale olandese. Sia Tudor che la Juventus non hanno ancora perso le speranze e tenteranno di recuperarlo sperando di rivedere sprazzi del vecchio Kop anche per non vedere svanire un investimento così oneroso dopo solo pochi mesi.

Ma, scrive Tuttosport, a tutto c'è un limite tanto che a Torino ragionano già sulla possibilità di una futura cessione. Molto difficile a gennaio, meno la prossima estate. Il prezzo sarebbe già fissato: 35 milioni di euro, cioè quelli necessari per non generare una minusvalenza.

Leggi anche

Juventus, per sostituire Bremer si pensa a Skriniar

koopmeiners
juve
cessione
prezzo

Ultimi video

01:46
MCH ARRIVO NICOLUSSI CAVIGLIA MCH

Nicolussi Caviglia, primo giorno alla Fiorentina: "Ce la metterò tutta"

01:58
DICH COMOLLI JUVENTUS DICH

Comolli: "Volevamo mantenere la spina dorsale della squadra e ci siamo riusciti"

04:03
DICH PRADE BILANCIO MERCATO DICH

Fiorentina, senti Pradè: "Per Comuzzo e Gosens ricevute offerte folli"

02:14
DICH GASPERINI SU MERCATO DICH

Gasperini sul mercato: "C'era la necessità di fare ancora qualche operazione"

01:58
Calciomercato chiuso

Calciomercato chiuso

02:03
MCH MUSAH ATALANTA MCH

Musah all'Atalanta: "Sensazioni bellissime"

07:45
Calciomercato Live, il punto delle 19.55

Calciomercato Live, il punto delle 19.55

07:12
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

09:14
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

05:50
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

04:46
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

01:33
MCH LAMPTEY FIORENTINA MCH

"Forza viola": prime immagini e prime parole di Tariq Lamptey

00:46
MCH ARRIVO OPENDA MCH

Juventus, anche Openda: il belga arriva al J-Medical per le visite

08:59
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

08:29
Calciomercato Live, il punto delle 11

Calciomercato Live, il punto delle 11

01:46
MCH ARRIVO NICOLUSSI CAVIGLIA MCH

Nicolussi Caviglia, primo giorno alla Fiorentina: "Ce la metterò tutta"

I più visti di Juventus

La Juve insiste con l'Atletico per Molina: avanza l'ipotesi del prestito a gennaio

Juve, Tonali resterà solo un sogno? Il Newcastle fissa il prezzo in 150 milioni di euro

Juve, suggestione Maignan: ma sul francese ci sono anche Chelsea e Bayern

DICH COMOLLI JUVENTUS DICH

Comolli: "Volevamo mantenere la spina dorsale della squadra e ci siamo riusciti"

Marco Ottolini

Stratega, valorizzatore e abile venditore: Comolli punta Ottolini come ds

Juve, arriva un SMS per Tudor: idea Milinkovic-Savic per il centrocampo. Ma attenti alle sirene per Bremer

Mercato ora per ora
Vedi tutti
11:04
La Juventus prova un nuovo colpo "alla Yildiz": si valuta Adin Licina
10:00
Ilicic: "Col Napoli era fatta, poi... Mi cercarono anche Milan e Bologna"
09:08
Juventus, Pinsoglio pensa al ritiro a fine stagione
08:00
Olympique Marsiglia, Emerson Palmieri: "Il mio trasferimento ha rischiato di saltare all'ultimo minuto"
23:00
Sassuolo, si lavora al riscatto anticipato di Muric