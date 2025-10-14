Juve, Koopmeiners al bivio: senza una svolta, già fissato il prezzo della cessione

La società e l'allenatore credono ancora nell'olandese, che però deve dare segnali di vitalità per evitare l'addio
Senza girarci attorno, Teun Koopmeiners è uno degli rinforzi della Juve che meno hanno reso sin dal giorno del suo acquisto. Due estati fa l'olandese era stato preso dall'Atalanta per una cifra di poco superiore ai 60 milioni di euro (bonus inclusi) e Thiago Motta voleva farne il perno del centrocampo dopo le belle cose mostrate a Bergamo. Ma né la gestione del tecnico italo-brasiliano né quella Tudor, arrivato sul finire della scorsa stagione, sono riuscite a trovare la quadra in merito al 27enne.
Addirittura il tecnico croato aveva parlato di lui e di Bremer come sorta di nuovi acquisti per questa stagione, dicendo che sarebbe stato il loro anno. Ma Koopmeiners non ha ingranato, perdendo anche il treno della nazionale olandese. Sia Tudor che la Juventus non hanno ancora perso le speranze e tenteranno di recuperarlo sperando di rivedere sprazzi del vecchio Kop anche per non vedere svanire un investimento così oneroso dopo solo pochi mesi.
Ma, scrive Tuttosport, a tutto c'è un limite tanto che a Torino ragionano già sulla possibilità di una futura cessione. Molto difficile a gennaio, meno la prossima estate. Il prezzo sarebbe già fissato: 35 milioni di euro, cioè quelli necessari per non generare una minusvalenza.