Inter, se parte Bisseck pronto uno scambio con un difensore inglese

In caso di addio di Bisseck, in casa Inter potrebbe andare in porto uno scambio, scrive Tuttosport. La dirigenza nerazzurra, infatti, non ha mai smesso di seguire Marc Guehi, capitano del Crystal Palace e titolare della nazionale inglese. Il classe 2000 è in scadenza il prossimo 30 giugno e l'Inter a gennaio potrebbe anticipare la concorrenza (per esempio piace al Liverpool, che era andato vicinissimo ad acquistarlo anche se poi l'affare era saltato. E ora i Reds devono sostituire Leoni infortunato...) proponendo uno scambio con Bisseck, con conguaglio a proprio favore visto che tra 8 mesi Guehi sarà libero di firmare per chi vuole.