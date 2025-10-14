Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato

Serie B, l'Empoli esonera Pagliuca: arriva Dionisi

14 Ott 2025 - 12:49
© Getty Images

© Getty Images

A poche ore dal primo allenamento della settimana, in vista della sfida di domenica contro il Venezia, l'Empoli esonera, come previsto, Guido Pagliuca e il suo staff. Oltre al tecnico Pagliuca sono sollevati dall'incarico anche i componenti dello staff tecnico Nazzareno Tarantino, Simone Angeli e Riccardo Carbone. "A mister Pagliuca e al suo staff - si legge nel comunicato stampa - vanno i più sentiti ringraziamenti per il lavoro svolto in questi mesi; al contempo, Empoli Football Club augura al tecnico e ai suoi collaboratori le migliori fortune per il futuro, sia umane che sportive". Sì attende adesso l'ufficialità per l'ingaggio di Alessio Dionisi che dovrebbe dirigere l'allenamento di oggi sul campo di Petroio. Pagliuca paga un avvio non convincente della squadra in questo campionato di Serie B con due vittorie, l'ultima a Bolzano contro il Südtirol, ma anche due sconfitte e tre pareggi conditi da troppi gol subiti. 

Ultimi video

01:46
MCH ARRIVO NICOLUSSI CAVIGLIA MCH

Nicolussi Caviglia, primo giorno alla Fiorentina: "Ce la metterò tutta"

01:58
DICH COMOLLI JUVENTUS DICH

Comolli: "Volevamo mantenere la spina dorsale della squadra e ci siamo riusciti"

04:03
DICH PRADE BILANCIO MERCATO DICH

Fiorentina, senti Pradè: "Per Comuzzo e Gosens ricevute offerte folli"

02:14
DICH GASPERINI SU MERCATO DICH

Gasperini sul mercato: "C'era la necessità di fare ancora qualche operazione"

01:58
Calciomercato chiuso

Calciomercato chiuso

02:03
MCH MUSAH ATALANTA MCH

Musah all'Atalanta: "Sensazioni bellissime"

07:45
Calciomercato Live, il punto delle 19.55

Calciomercato Live, il punto delle 19.55

07:12
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

09:14
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

05:50
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

04:46
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

01:33
MCH LAMPTEY FIORENTINA MCH

"Forza viola": prime immagini e prime parole di Tariq Lamptey

00:46
MCH ARRIVO OPENDA MCH

Juventus, anche Openda: il belga arriva al J-Medical per le visite

08:59
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

08:29
Calciomercato Live, il punto delle 11

Calciomercato Live, il punto delle 11

01:46
MCH ARRIVO NICOLUSSI CAVIGLIA MCH

Nicolussi Caviglia, primo giorno alla Fiorentina: "Ce la metterò tutta"

I più visti di Mercato

Neymar solo al comando: ecco i 10 trasferimenti più costosi di sempre

I gol di Icardi per il Toro: contatti in corso per il ritorno dell'argentino in Serie A

L'Al-Hilal ci prova per Lamine Yamal: offerta da 400 milioni di euro. Ma il Barça smentisce

Juventus, Milinkovic-Savic a gennaio non è impossibile: serve uno sforzo economico dell'ex Lazio

Quanti campioni in scadenza nel 2026! Da Konate e Lewandowski a tanti ex big di A

Pastorello: "Vi dico la verità su Inzaghi-Al Hilal. Lukaku tornerà più forte, Krstovic all'Atalanta a lungo"

Mercato ora per ora
Vedi tutti
14:42
Barcellona, pronto il rinnovo per de Jong
13:16
Inter, se parte Bisseck pronto uno scambio con un difensore inglese
12:49
Serie B, l'Empoli esonera Pagliuca: arriva Dionisi
12:00
Juve, Kim o Molina? Ne può arrivare solo uno
11:04
La Juventus prova un nuovo colpo "alla Yildiz": si valuta Adin Licina