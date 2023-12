Rabiot, è sempre più Juve: sì a un altro rinnovo. Stessa formula per Chiesa

MANOVRE BIANCONERE

Prolungamenti brevi in arrivo per entrambi con lo stesso ingaggio

Rinnovare, rinnovare e ancora rinnovare. È la parola con la quale Cristiano Giuntoli, ds della Juventus, sta facendo i conti da quando è arrivato a Torino. I faldoni a cui mettere mano sono diversi: da Rabiot a Chiesa, passando per Vlahovic e Bremer. I primi due però sono i più urgenti, e il lavoro profuso sta portando i frutti sperati. Per il francese sta prendendo quota l'ipotesi di un altro rinnovo annuale a 8 milioni, mentre sul fronte Chiesa, quello più delicato, la dirigenza della Vecchia Signora ha ottenuto una promessa importante: non andrà via a parametro zero. Anche qui lo scenario di un rinnovo di un anno appare il più fattibile: in questo modo i bianconeri non si ritroverebbero a essere costretti a cederlo la prossima estate a prezzo scontato.

Senza un rinnovo entro il prossimo giugno (è sotto contratto fino al 2025), il rischio concreto che correrebbe la Juventus con l'ex Fiorentina è quello di doverlo svendere per non perderlo a zero. Con un prolungamento di un anno invece, ossia fino al 2026, il problema sarebbe rimandato. L'ingaggio resterebbe bloccato a 5 milioni, magari con la promessa di valutare eventuali offerte ritenute interessanti dallo stesso calciatore. A proposito di stipendio: pure a Rabiot, con rinnovo annuale, verrebbero garantiti gli stessi soldi percepiti in questa stagione, ossia 8 mln. Non pochi, ma ciò eviterebbe a Giuntoli di mettersi alla ricerca di un altro centrocampista, con spese per il cartellino annesse.