Paratici: "Pogba? Sappiamo il suo valore e quanto costa..."

Assist di Mino Raiola per Fabio Paratici e la Juventus: "Pogba ritorna? Va pagato... Tutti noi conosciamo bene il suo valore e sappiamo che costa: vedremo". Poi anche le scuse per l'inibizione dopo il derby contro il Torino: "Sono sereno, sono cose che capitano dopo una gara nervosa, purtroppo. Chiedo scusa se abbiamo avuto un atteggiamento non consono". No comment invece sul caso Suarez: "Ha già fatto un comunicato il club e non intendo aggiungere altro".