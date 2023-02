Ora anche la Juventus è tentata da Frattesi: primo sondaggio

il colpo

La nuova dirigenza bianconera vuole rifondare la squadra a giugno

Non solo Roma e Milan, ora anche la Juventus ha messo gli occhi su Davide Frattesi. Il centrocampista del Sassuolo è finito nel mirino della nuova dirigenza bianconera che a giugno è intenzionata a rifondare la squadra partendo da un blocco tutto italiano e giovane. Così il classe 1999 rientra perfettamente nei requisiti. Secondo La Gazzetta dello Sport ci sarebbero già stati i primi sondaggi con il Sassuolo e l'agente del giocatore Giuseppe Riso.

Il Sassuolo è notoriamente bottega cara, ma gli ottimi rapporti tra le società potrebbero sbloccare l'affare con soddisfazione per entrambe le parti in causa. La valutazione del giocatore si aggira sui 25-30 milioni di euro. Soldi che la Juve in parte ha già recuperato dalla cessione di McKennie al Leeds e in più Rabiot e Paredes sembrano destinati a non restare. Poi c'è Frattesi che avrebbe già dato il suo ok al trasferimento in bianconero anche in caso di mancata qualificazione alle coppe europee.