Nella guerra tra il Psg e il Barcellona per Neymar ora entra in scena anche la Juve

17/07/2019

La nuova puntata sul caso Neymar arriva da Barcellona. E non è un caso. Non è un caso perché i blaugrana rivorrebbero con loro il brasiliano, un desiderio peraltro contraccambiato in toto dall'interessato. Però... Però c'è di mezzo il Psg che non ha alcuna intenzione di assecondare le bizze di O Ney, tanto che secondo l'Equipe il club parigino avrebbe rifiutato l'offerta decisamente allettante che prevedeva i cartellini di Coutinho e Rakitic più un conguaglio di 40 milioni di euro. Ma la novità di cui si diceva e che viene riportata oggi in prima pagina dal Mundo Deportivo riguarda una presunta "autocandidatura" di Neymar stesso per la Juve.



Viste le difficoltà di tornare a Barcellona - che oltretutto dopo aver preso Griezmann non è nelle condizioni di poter spendere qualcosa come 200 milioni di euro - e la volontà del giocatore di lasciare comunque il Psg, secondo quanto riporta oggi il quotidiano sportivo catalano l'entourage del giocatore starebbe cercando altre soluzioni e avrebbe così offerto Neymar ad altri top club, tra cui la Juve (si fanno i nomi di Bayern e Manchester United, tra gli altri). Più che un'indiscrezione di mercato, sembra però trattarsi di una forzatura tattica: un modo del clan-Neymar per mettere sotto pressione i parigini.