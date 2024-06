Mercato Juventus: Motta si rilassa al Roland Garros, Giuntoli accelera per Douglas Luiz. Rabiot può salutare

LE MOSSE

Il prossimo tecnico bianconero firmerà in settimana, poi l'annuncio. Greenwood e Koopmeiners resta piste calde per il centrocampo

La settimana dal 10 al 16 giugno sarà quella decisiva per Thiago Motta e la Juventus. La firma è attesa a Torino e successivamente ci sarà l'annuncio dell'inizio di una nuova stimolante avventura, ma prima per il tecnico italo-brasiliano è tempo di qualche giorno di relax a Parigi con la famiglia, presente al Roland Garros per seguire le finali del torneo di tennis. Un periodo di meritato riposo dopo l'impresa di Bologna, ma utile anche per ricaricare le batterie in vista della nuova - sicuramente più stressante - panchina.

Se l'allenatore si concede un po' di svago, la Juventus sta lavorando seguendo tanto i dettami di Motta quanto le necessità economiche del club che, per fare i grandi acquisti ipotizzati soprattutto a centrocampo dovrà sacrificare una pedina importante. Il grande sforzo riguarda la zona mediana del campo, già punto debole dell'ultima stagione di Allegri peggiorato dalle situazioni di Pogba e Fagioli, ma se il fresco convocato di Spalletti sarà a completa disposizione nella regia di Motta, chi con ogni probabilità svestirà il bianconero è Adrien Rabiot: la richiesta da 8 milioni di euro all'anno, seppure con i benefici del decreto crescita, è considerata eccessiva; il francese sarà parametro zero da luglio.

Senza Rabiot però le caselle da riempire con qualità ed esperienza aumentano. Il sogno è Koopmeiners dell'Atalanta che tramite i suoi agenti ha fatto di capire di volere vestire il bianconero anche a discapito delle offerte dall'estero per la Dea, che però ci sono e fanno lievitare il prezzo. La Juventus è disposta a inserire nell'affare diverse contropartite gradite a Gasperini - come Huijsen e Iling Jr -, ma l'accordo se si troverà non sarà semplice e veloce.

Per questo motivo Giuntoli e i suoi collaboratori stanno continuando a portare avanti strade parallele. Una di queste porta a Douglas Luiz dell'Aston Villa che, per rispettare i paletti finanziari imposti dalla Premier League deve fare cassa e potrebbe abbassare le pretese per il brasiliano, trattando anche McKennie, altro giocatore in uscita dalla Continassa. L'altro profilo è Greenwood, mentre quella di Saelemaekers al momento è un'ipotesi che eventualmente verrà coltivata in un secondo momento.

Da studiare, infine, la situazione di Milik. Il centravanti polacco salterà gli Europei per un problema al ginocchio, ma la sua permanenza in bianconero sarà da valutare durante l'estate.