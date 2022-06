Mercato Juve: sondaggio del Parma per Fagioli, ma Allegri frena

MERCATO JUVE LIVE

TEMPO REALE

Il Chelsea offre Werner per de Ligt. Scatto in avanti per Cambiaso

SONDAGGIO DEL PARMA PER FAGIOLI

Il futuro di Nicolò Fagioli è ancora tutto da decidere. Al momento non è ancora chiaro se il giocatore la prossima stagione rientrerà definitivamente alla Juve per giocarsi le sue chance in Serie A e alcuni club interessati cominciano a farsi avanti per monitorare la situazione. Nel dettaglio, stando a 12TVParma, in questi giorni ci sarebbe stato un primo sondaggio del Parma per il centrocampista. Interessamento che difficilmente però dovrebbe portare a un'intesa. Allegri sembra infatti intenzionato a valutare il calciatore in ritiro prima di prendere qualsiasi decisione sul suo conto.

DI MARIA: "JUVE IL CLUB PIU' GRANDE D'ITALIA, STO RIFLETTENDO"

"No, questa non mi interessa". È la reazione di Angel Di Maria alla vista della maglia della Roma, mostratagli dal presentatore del programma di Espn 'Playroom', che tira puoi fuori una casacca della Juventus. "Questa arriva a proposito - è la reazione del 'Fideo' , che così esce allo scoperto -. È il club più grande d'Italia, ed è una delle squadre interessate a me. Al momento sto riflettendo, però mi concentro di più sulle vacanze e la famiglia".

SCATTO JUVE PER CAMBIASO

La Juventus è in vantaggio nella corsa ad Andrea Cambiaso. Sull'esterno del Genoa ci sono diversi club da tempo, ma i contatti delle ultime ore hanno fatto guadagnare posizioni ai bianconeri che lo vogliono prendere come sostituto di Luca Pellegrini. Il Genoa chiede 10 milioni di euro, ma valuta anche contropartite tecniche.

IL CHELSEA OFFRE WERNER PER AVERE DE LIGT

Juve e Chelsea si stanno parlando dopo che i Blues si sono fatti avanti seriamente per De Ligt. Se si dovesse trovare un accordo per la cessione del difensore olandese richiesto da Tuchel, a Torino potrebbe arrivare Timo Werner come contropartita tecnica. Il giocatore avrebbe già dato il suo ok al trasferimento e i bianconeri (decisi comunque a trattenere l'ex Ajax) gradirebbero il tedesco, che prenderebbe il posto di Morata. La distanza, invece, è sul conguaglio a favore della Juve, ritenuto ancora troppo basso dalla Signora, che non intende privarsi di De Ligt se non alle sue cifre.

SVOLTA DI MARIA: OTTIMISMO DALL'ENTOURAGE IN OTTICA BIANCONERA

Svolta importante in casa Juve per Di Maria. Stando alle ultime indiscrezioni riportare nel TG di Sportmediaset, dall'entourage del Fideo filtra un certo ottimismo in ottica bianconera. Tutto lascia pensare che la trattativa potrebbe chiudersi anche a giorni. Non è tramontata dunque la pista che porta all'argentino, nonostante il giocatore avrebbe chiesto altro tempo per dare una risposta definitiva alla Signora.

PREPARATIVI PER IL DOPO DE LIGT: GABRIEL, MILENKOVIC E ROMAGNOLI

L'olandese è sempre più un'incognita, e la Juve deve pensare a cucire per bene la difesa. Il reparto arretrato ha già registrato la perdita di Chiellini, e in caso di partenza di De Ligt la coperta diventerebbe cortissima. Inevitabile l'intervento di mercato bianconero: in cima alla lista, secondo il Corriere dello Sport, c'è Gabriel Magalhaes dell'Arsenal. Con i Gunners possibile intavolare uno scambio tutto brasiliano con Arthur. La strada per Milenkovic invece è resa inagibile dalla concorrenza dell'Inter. Romagnoli invece, sarebbe una valida soluzione low cost.

INCONTRO PER ZANIOLO

La richiesta della Roma per Nicolò Zaniolo resta altissima, ma la Juventus non molla. Ieri sera a Milano Cherubini ha incontrato Tiago Pinto per capire i margini di trattativa. Si parte da 60 milioni di euro, mentre i bianconeri non vorrebbero andare oltre i 40 milioni di euro più bonus. La chiave per l'accordo potrebbe essere l'inserimento di una contropartita tecnica che Mourinho ha individuato in Arthur.

ACCORDO CON LA FIORENTINA PER MANDRAGORA

10 milioni di euro per Rolando Mandragora. Questo l'accordo trovato tra Juventus e Fiorentina, ma per la fumata bianca manca ancora l'ok del giocatore. Il Torino è sempre in stand-by.