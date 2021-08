Mercato Juve, Kaio Jorge è a Torino: pronto per visite e firma

Kaio Jorge alla Juventus non è più ormai un susseguirsi di voci di mercato ma, dopo le conferme arrivate dal Santos, è atterrato lui stesso questa mattina a Torino. Il brasiliano è in Italia per completare i passaggi burocratici per poter poi trasferirsi definitivamente in bianconero: tra oggi e domani sono in programma le visite mediche del giocatore, la firma del contratto e i dettagli sul permesso di soggiorno.