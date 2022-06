Mercato Juve: Di Maria prende tempo per la decisione, piace Nandez a centrocampo

MERCATO JUVE LIVE

NUOVO INCONTRO PER IL RINNOVO DI DE LIGT

Le parti restano distanti ma è in programma prossimamente un nuovo incontro tra Juventus e de Ligt per il rinnovo di contratto. Gli agenti dell'olandese vorrebbero abbassare molto l'attuale clausola da 120 milioni di euro, i bianconeri puntano ad abbassare lo stipendio rispetto agli 11 attuali.

DI MARIA DECIDE ENTRO LA SETTIMANA

Non ci sono sostanziali novità su Angel Di Maria, che sta passando le vacanze a Ibiza e deve decidere sul suo futuro. La Juve offre un contratto annuale da 7 milioni di euro netti più opzione a suo favore per la seconda stagione, che sarebbe importante per usufruire del Decreto Crescita anche se il Fideo nel 2023 vorrebbe tornare in Argentina. Spunta però una sorta di promessa fatta dagli agenti: il giocatore si è preso due-tre giorni per decidere, e comunque darà una risposta definitiva entro questa settimana.

ANCHE LA JUVE SU RENATO SANCHES

Caso Renato Sanches. Il Milan resta in vantaggio per il centrocampista del Lille, ma dopo l'inserimento del Psg è arrivata anche l'azione di disturbo della Juventus. Le Parisien, infatti, ha parlato dell'interessamento di un'altra squadra italiana per il portoghese. I bianconeri potrebbero cedere Rabiot e puntare sull'ex Bayen Monaco (oltre a Pogba) per il centrocampo di Allegri. Maldini e Massara nei prossimi giorni dovranno prendere una decisione, intanto Cherubini pensa allo sgarbo.

ANCHE IL NAPOLI CERCA NANDEZ

La Juventus monitora Nandez (Cagliari) per il centrocampo ma, secondo la Gazzetta dello Sport, anche il Napoli si aggiunge alla corsa per l'uruguaiano, accostato pure al Monza. I bianconeri affonderebbero il colpo solo in caso di uscite a centrocampo: Ramsey può risolvere il contratto, Arthur non è incedibile e Rabiot piace in Premier League.

SZCZESNY: "CON LA JUVE FINO AL 2025, SARÀ' IL MIO ULTIMO CLUB"

"Sì, la Juve sarà il mio ultimo club. Ho ancora tre anni di contratto e vorrei rimanere fino alla fine", parola di Wojciech Szczesny. Il portiere della Vecchia Signora ha risposto alle domande sul suo futuro in un'intervista per il quotidiano polacco Przegld Sportowy. "Ogni estate ci sono voci di mercato su di me, ora mi preoccupo quando non escono nomi nuovi per la porta della Juventus". Tek ha da poco spento 32 candeline, e tra i pali bianconeri insegue l'ombra di Gigi Buffon: "Non giocherò tanto quanto Gigi. Penso di restare qui fino al 2025, poi magari andrò in Spagna dove ho una casa".

CONFERME DALLA FRANCIA: RABIOT HA CHIESTO LA CESSIONE

Negli scorsi giorni il club bianconero aveva dato il via libera per la partenza del francese, ora l'idea della separazione pare consensuale. Secondo L'Equipe infatti, Adrien Rabiot avrebbe chiesto al club la cessione un anno prima della sua scadenza contrattuale. La Premier League è all'orizzonte, con Manchester United, Newcastle e Chelsea i principali club interessati. La Juve spera di ricavare tra i 15 e i 20 milioni.

DALLA GERMANIA: ACCORDO JUVE-KOSTIC

Nuovi aggiornamenti dalla Germania sulla trattativa tra la Juve e Kositc. Stando a Sport1, i bianconeri avrebbero già raggiunto l'intesa col giocatore sulla base di un triennale da 2,5 mln netti a stagione. Per concludere l'operazione mancherebbe l'accordo con l'Eintracht Francoforte. Per il cartellino del giocatore, la Juve è arrivata a offrire 12,5 milioni, ma il club tedesco ne chiede 17.