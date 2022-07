Mercato Juve: Arrivabene bluffa su Morata, ma occhio a Belotti. Paredes c'è

MERCATO JUVE LIVE

RISOLUZIONE RAMSEY, FUMATA NERA

Continua il braccio di ferro tra Juventus e Ramsey: i bianconeri spingono per la rescissione del contratto - valido fino al 2023 -, ma il gallese pretende una ricca buonuscita. Secondo Goal, c'è ancora distanza tra le parti. Si procede a oltranza.

MORATA INTERESSA, ARRIVABENE BLUFFA. MA OCCHIO A BELOTTI

Il "no" pronunciato ieri da Maurizio Arrivabene in risposta alle domande sul possibile ritorno di Morata alla Juve ha il sapore del bluff. L'operazione non è certo semplice, tutt'altro, ma lo spagnolo è il preferito da Max Allegri tra i giocatori in lizza per il posto di vice-Vlahovic. Nonostante la smentita dell'amministraotre delegato bianconero, i colloqui con l'Atletico Madrid non si sono mai interrotti. Lo stesso giocatore sarebbe molto felice di tornare a Torino e starebbe spingendo perché questo avvenga. Se la trattativa non dovesse decollare, sullo sfondo c'è sempre l'ipotesi Belotti che però è finito ora nel mirino del Borussia Dortmund.

PER PAREDES SI DECIDE SETTIMANA PROSSIMA

La Juve acdlera per Leandro Paredes. La prossima settimana dovrebbe essere quella decisiva per trattare il passaggio del centrocampista argentino dal Psg ai bianconeri.

SI TRATTA LA RISOLUZIONE CON RAMSEY

La Juve ha incontrato l'entourage di Aaron Ramsey per trattare la risoluzione del contratto in scadenza il prossimo giugno.

RANOCCHIA IN PRESTITO AL MONZA

Filippo Ranocchia e' ufficialmente un giocatore del Monza. Il centrocampista arriva dalla Juventus a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2023, con diritto di opzione e contropzione.

ARRIVABENE: "LAVORIAMO PER MORATA? NESSUNA NOVITA'"

All'uscita dall'Assemblea di Lega, l'amministratore delegato della Juve Maurizio Arrivabene ha commentato con soddisfazione l'acquisto di Bremer: “È della Juventus. Ne siamo felici. Se è più bello per i tifosi averlo soffiato all’Inter? Non è questione di soffiarlo o meno a una concorrente, ma il mercato è aperto e ogni società fa quello che deve fare. Se lavoriamo per riportare Morata ad Allegri? No. Non c'è nessuna novità”.