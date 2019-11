La Juventus torna alla carica per Rakitic

Derby d'Italia in testa al campionato, derby d'Italia sul mercato. La battaglia tra Juventus e Inter esce dal campo e, in vista di gennaio, sarà anche un braccio di ferro tra dirigenti per i rinforzi di mercato. Se Conte ha una lista a cui attingere, i bianconeri non stanno a guardare e hanno fatto una nuova mossa con il Barcellona per Ivan Rakitic. Nuova perché il centrocampista croato era entrato nei discorsi spagnoli sin dalla scorsa estate, quando Dybala era stato accostato anche ai blaugrana.

Il Mundo Deportivo rilancia la voce: contatto Juve-Barça per Rakitic, 31 anni e contratto in scadenza nel 2020. I discorsi per il rinnovo non proseguono sui giusti binari tanto che la stessa dirigenza blaugrana fa filtrare come una partenza del giocatore a gennaio (per monetizzare) non è da escludere. Allo stesso tempo il Barcellona preferirebbe rinviare ogni discorso concreto a ridosso della sessione invernale di mercato, si vuole tenere questi due mesi scarsi per capire cosa fare a centrocampo.

Attenderà la Juve, attenderà pure l'Inter visto che il nome di Rakitic rientra tra quelli papabili per rinforzare il centrocampo (anche se Conte preferirebbe Vidal). Il calendario di Serie A propone il ritorno del derby d'Italia a marzo, il mercato invece lo anticiperà di un paio di mesi.