La Juve spaventa il Milan: idea Romagnoli, inserimento per Alvarez

MANOVRE BIANCONERE

I bianconeri starebbero puntando il difensore e il giocatore del River Plate

Dopo le partenze di Merih Demiral e Cristian Romero, in casa Juve si guarda con grande interesse al mercato dei difensori in vista di un restyling del reparto arretrato. In particolare i dirigenti bianconeri starebbero seguendo con attenzione la situazione di Alessio Romagnoli. Il giocatore vorrebbe rinnovare col Milan, ma la distanza sulle cifre con Maldini & Co. potrebbe consentire alla Juve di inserirsi nella trattativa e proporre un ingaggio più vicino alle richieste del calciatore. Ma non è tutto qui. Oltre a Romagnoli, la Juve starebbe puntando anche Julian Alvarez, attacante del River Plate già nel mirino dei rossoneri. Getty Images

Numeri alla mano, al momento Romagnoli guadagna intorno ai 5,5 milioni di euro a stagione e, visto l'andazzo, non sarà affatto facile trovare un altro club disposto ad avvicinarsi nuovamente a questa cifra per l'ex giallorosso. In casa Milan la volontà di trattenere il centrale c'è, ma a costi decisamente più contenuti. Situazione che lascia aperta la porta ad altri club. Juve compresa.

Con Chiellini ai titoli di coda, i bianconeri stanno cercando un difensore per puntellare il reparto e potrebbero trovare le risorse necessarie risparmiando l'ingaggio di Rugani, in scadenza nel 2023 e attualmente a libro paga per 3 mln a stagione. Scenario che consentirebbe a Cherubini di mettere sul piatto uno stipendio intorno ai 4 milioni all'anno per Romagnoli. Cifra che forse nessun altro club al momento può permettersi e che di fatto rappresenta una grande tentazione per il giocatore comunque molto legato all'ambiente rossonero nonostante lo scarso utilizzo dell'ultimo periodo.

Discorso diverso invece per Julian Alvarez. Accostato a Milan e Fiorentina, il 21enne attaccante in scadenza col River Plate di recente sarebbe finito anche nel radar della Juve. Secondo quanto riferiscono in Argentina, i bianconeri vorrebbero aspettare giugno per prelevarlo a costo zero, ma non si può escludere una mossa della Viola per anticipare tutti. Soprattutto se Vlahovic dovesse partire già a gennaio.