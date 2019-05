La Juve insiste per Ruben Dias, ma attenti allo United

02/05/2019

Anche se sul giocatore si è fiondato pure il Manchester United. I Red Devils avrebbero inviato il capo degli osservatori Marcel Bout a visionare sia il difensore sia Joao Felix, l'altra stella della squadra di Bruno Lage, che Paratici sogna di far giocare allo Stadium. In questo momento, però, gli inglesi sembrano puntare principalmente sul centrocampista offensivo soprattutto in caso di partenza di Paul Pogba. Il Benfica, invece, pare essere disposto a trattare solo un'eventuale cessione di Dias, preferendo tenere Felix almeno per un'altra stagione.