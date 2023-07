La Juve ha fretta di vendere Vlahovic ma il Psg è sempre bloccato da Mbappé

LA TRATTATIVA

Il serbo avrebbe già un accordo con i francesi e la distanza tra l'offerta e le richieste bianconere è ormai minima

Le vicenda Lukaku mette fretta alla Juventus. Se vuole prendersi il belga e beffare l'Inter deve prima trovare il tesoretto per pagare il Chelsea e l'uomo che può sbloccare la situazione è sempre uno: Dusan Vlahovic. Gli agenti del serbo e il Psg avrebbero già un accordo di massima, se si concretizzasse l'addio alla Juventus, e i dirigenti bianconeri non sono troppo distanti da quello che sono disposti a spendere i francesi (70 milioni). A Torino ne vorrebbero una decina di più, una cifra comunque colmabile dai bonus.

Anche il Psg però deve attendere. Attendere che si chiuda la vicenda Mbappé. E non sembra che si possa definire il suo passaggio al Real Madrid in tempi brevi. E' un'operazione complessa, da più di 200 milioni e non è facile che possa realizzarsi a breve. L'unica speranza per velocizzare le cose da parte francese, è vendere il gioiellino Ekitike.

Da Vlahovic, insomma, dipende il futuro di Lukaku in bianconero, con la Juve che avrebbe tutto l'interesse a spingere il serbo verso il Chelsea. Il suo enturage, però, ha già l'accordo con il Psg e la soluzione più gradita all'attaccante sarebbe quella. Un vero e proprio intrigo di punte che sta scaldando l'estate del pallone.