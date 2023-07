Il Psg mette Ekitike sul mercato: un talento che può far gola a tanti

IN SALDO

Appena riscattato dai parigini, sarà ceduto: base d'asta 20 milioni. Un'occasione per un giocatore dalle doti indiscutibilli

© Getty Images Alla fine il mercato vero, quello che le italiane dovrebbero sondare con grande attenzione, è quello degli esuberi. Tra questi, notizia rimbalzata in queste ore dalla Francia, Hugo Ekitike, talento cristallino di 21 anni reduce da una stagione così così all'ombra della Tour Eiffel dopo un anno decisamente migliore al Reims (10 gol e 4 assist in 24 partite di L1). Il classico giocatore che da noi potrebbe fare l'atteso salto di qualità, forte di un fisico importante (è alto 1,88) e di qualità tecniche sopra la media. Attaccante centrale ma all'occorrenza anche esterno sinistro, Ekitike è stato sondato dalla Juve nella trattativa Vlahovic, ma è osservato con attenzione da diversi club, Milan compreso. Il costo, stando a quanto arriva d'Oltralpe, sarebbe 20 milioni, meno di quanto il Psg ha speso per riscattarlo (28 milioni, ndr).

Luis Enrique avrebbe infatti deciso di non puntare su di lui e il giocatore sarebbe quindi finito nella lunga lista dei cedibili dei campioni di Francia. Sul suo talento non c'è nulla da dire, ma va messo senza dubbio alla prova in un campionato complicato come il nostro e soprattutto in squadre di livello medio-alto dopo non essere riuscito, per ovvi motivi vista la concorrenza, a ritagliarsi un ruolo da protagonista al Psg. La sua migliore qualità è senza dubbio l'abilità nello stretto, unita a un dribbling secco e una velocità importante. Insomma, il classico giocatore che piacerebbe a Moncada e Pioli, per parlare di due che stanno cercando attaccanti.

Se a Parigi non ha sfondato, pur non facendo certamente male, a Reims è una specie di idolo. Intanto perché nel Reims è nato, quindi perché proprio con quella maglia ha vissuto la sua stagione migliore, quella dei dieci gol di cui sopra per intenderci. Non si può dire che sia una certezza, ma è certamente una scommessa che si potrebbe fare, se non altro a quel prezzo. La farà una delle nostre big? L'Europa lo guarda con attenzione, vedremo dove finirà.