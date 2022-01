Aston Villa su Bentancur, la Juventus incassa e sogna Vlahovic

l'incastro

Suarez consiglia a Gerrard il connazionale. Intanto l'Arsenal ammette le trattative per il serbo e Arthur ma aggiunge: "Non so se ci riusciremo"

Luis Suarez è stato molto vicino alla Juventus, prima che scoppiasse il caso del passaporto con relativa inchiesta. Ora però l'attaccante, finito all'Atletico Madrid, potrebbe regalare un assist ai bianconeri: in Inghilterra scrivono che il Pistolero avrebbe consigliato a Steven Gerrard, ex compagno ai tempi del Liverpool e attuale tecnico dell'Aston Villa, di comprare il connazionale Rodrigo Bentancur. Con quei soldi la Juve potrebbe sferrare l'attacco a Dusan Vlahovic già a gennaio. Getty Images

I Villains cercano un rinforzo a centrocampo e l'uruguaiano non è intoccabile per Allegri: secondo il Telegraph l'offerta è di 19 milioni di euro. Soldi che, secondo il tabloid, poi i bianconeri potrebbero reinvestire nell'attaccante della Fiorentina, la cui situazione è abbastanza intricata.

Qualche giorno fa era trapelata l'offerta dell'Arsenal ai viola, quasi 70 milioni di euro per Vlahovic cui è stato proposto un ingaggio da circa 10 milioni a stagione. Cifre lusinghiere che però il serbo al momento preferisce non ascoltare: in scadenza nel 2023 con la Fiorentina, preferirebbe restare a Firenze fino a giugno per poi scegliere con calma la prossima destinazione. La Juve lavora da tempo in questa ottica, Allegri lo accoglierebbe volentieri già a gennaio ma è un incastro molto difficile.

ARTETA: "VLAHOVIC-ARTHUR? CI STIAMO PROVANDO"

L'Arsenal intanto gioca a carte scoperte su Vlahovic e Arthur. Mikel Arteta, allenatore dei Gunners, rispondendo a una domanda di mercato ha ammesso le trattative pur non menzionando mai direttamente i due giocatori: "Ci stiamo provando ma non so se ci riusciremo. La situazione è complicata, non basta la volontà ma occorrono anche le giuste condizioni".

Per quanto riguarda Arthur, gli inglesi - dopo aver offerto un prestito secco di 6 mesi - hanno aperto alla richiesta bianconera di un prestito di 18 mesi con diritto di riscatto. In questo modo la Juve alleggerirebbe il monte ingaggi per almeno un anno e mezzo. La mediana sarebbe rinforzata dal rientro anticipato di Rovella dal Genoa o da Zakaria del Borussia Monchngladbach, in scadenza a giugno e quindi acquistabile a condizioni di favore.