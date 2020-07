Juventus, Pjanic in lacrime alla festa per il passaggio al Barça 

Quattro intensi anni di successi non si possono dimenticare e Miralem Pjanic lo ha dimostrato durante la festa in famiglia (erano presenti alcuni amici e parenti) organizzata in Lussemburgo per celebrare il suo trasferimento al Barcellona. Il bosniaco, che al termine dell’attuale stagione sportiva lascerà la Juventus per trasferirsi in Catalogna, non è riuscito a trattenere le lacrime ed è scoppiato in un pianto che testimonia la grande felicità per una tappa che rappresenta il coronamento della sua carriera, ma anche la tristezza per il forte legame che si spezza tra il calciatore, Torino, l’ambiente Juve e il popolo bianconero.