Pjanic: "Il Barcellona è un sogno per ogni giocatore"

È carico come è giusto che sia Miralem Pjanic, dalla prossima stagione nuovo giocatore del Barcellona e orgoglioso di questo traguardo: "Un sogno diventato realtà per me. Sono felice e orgoglioso, non solo per me stesso, ma anche per i miei genitori e per l'intera Bosnia-Erzegovina. Non dimentico mai da dove vengo. Il Barça è uno dei club più grandi del mondo e farne parte è un grande passo per ogni calciatore".