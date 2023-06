Juventus, spunta l'ipotesi Partey: c'è l'intesa col giocatore

MANOVRE BIANCONERE

Il centrocampista dell'Arsenal è in scadenza nel 2024, i bianconeri hanno pronto un triennale

C'è un nome nuovo per il centrocampo della Juventus ed è quello di Thomas Partey. Il ghanese classe 1993, di proprietà dell'Arsenal, ha un contratto in scadenza nel 2024 e potrebbe partire per una cifra non proibitiva, tra i 18 e i 20 milioni di euro. Secondo Sky Sport c'è già un'intesa di massima tra il centrocampista e il club bianconero, che ha pronto per lui un contratto triennale.

Partey ha giocato con buona regolarità in quest'ultima stagione, collezionando 40 presenze con i Gunners in tutte le competizioni e mettendo a segno anche 3 gol, tutti in Premier League. Il suo è uno dei tanti nomi che la Signora sta sondando per il centrocampo, ma le basi per concludere positivamente l'affare sembrano esserci tutte.