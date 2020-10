Juventus, Paratici: "Chiesa? Siamo attenti e bisogna essere creativi"

JUVENTUS

La Juventus sta lavorando per chiudere in extremis il colpo Federico Chiesa. Strapparlo alla Fiorentina non sarà facile, lo sa bene anche il ds Paratici: "La Juve è sempre attenta a quello che succede sul mercato, che sia per Chiesa o un altro giocatore. Questo è il nostro credo, bisogna essere creativi, soprattutto in questo momento in cui è difficoltoso fare mercato",

I bianconeri stanno lavorando alle cessioni e hanno anche studiato la formula da proporre a Commisso per il giovane attaccante esterno: prestito oneroso biennale a 10 milioni di euro più diritto di riscatto fissato a 30 e 10 di eventuali bonus. L'affare è entrato nel vivo e non resta che aspettare la risposta da Firenze.

La Juve ha bisogno di vendere e, oltre a Douglas Costa, in difesa in due hanno la valigia pronta: sono Rugani e De Sciglio. Sul primo ci sono Valencia, Newcastle e Rennes: tutte chiedono il prestito oneroso e i bianconeri sono disposti a dire sì. Ora la decisione spetta al giocatore che è anche appena diventato padre per la prima volta. Sul terzino ex Milan, invece, c'è solo il Siviglia.