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Juventus, per Pape Sarr manca solo l'annuncio: affare da 30 milioni di euro

Il senegalese classe 2002 arriva a Torino in prestito oneroso (2 milioni) con obbligo di riscatto a 28 in caso di qualificazione Champions

01 Set 2026 - 14:11
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Pape Sarr è un nuovo giocatore della Juventus: manca solo l'annuncio ufficiale. Sbarcato a Torino lunedì sera, oggi ha effettuato le visite mediche e firmato il contratto. Avrà la maglia numero 29.

Juve-Sarr, le cifre

 La Juve aveva superato la concorrenza di Monaco e Besiktas, forte della volontà del calciatore di trasferirsi a Torino. Sarr arriva alla Juventus dal Tottenham per 30 milioni di euro complessivi: prestito oneroso da 2 milioni di euro con obbligo di riscatto fissato a 28 milioni in caso di qualificazione Champions.

Juve, chi è Pape Sarr

 Può ricoprire tutti i ruoli del centrocampo, dalla mediana alla possibilità di giocare da mezzala, e ha buone capacità di inserimento. Nella scorsa annata di Premier League ha giocato 26 partite col Tottenham (di cui 13 da titolare), realizzando 2 reti e servendo 4 assist. Due presenze all'ultimo Mondiale col Senegal.

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