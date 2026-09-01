Milan, salta sul gong l'addio di Fofana: colpa di... un altro Fofana. Ma il francese può ancora sperare

01 Set 2026 - 20:17
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Youssuf Fofana resta al Milan, per ora. A pochi secondi dal gong infatti, è saltato il passaggio del centrocampista francese al Lione. Tutta colpa di un altro Fofana, esattamente Malick che non ha lasciato il club allenato da Fonseca dopo ore di battaglia tra Sunderland e Crystal Palace (in Premier però il mercato è aperto fino a mezzanotte). L'esterno belga non ha concluso il passaggio in Inghilterra entro le 20, bloccando quindi il ritorno del Fofana rossonero in Ligue 1. Una beffa per Youssuf che adesso deve sperare in qualche proposta concreta dalla Turchia (lo hanno cercato Besiktas e Galatasaray), per evitare di restare fuori rosa al Milan fino a gennaio.  

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