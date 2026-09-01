Ct nazionale egiziana Hassan confermato fino al 2030

La Federazione calcistica egiziana (Efa) ha prolungato il contratto del commissario tecnico della nazionale, Hossam Hassan, fino al 2030. Lo ha annunciato la stessa federazione. Hassan, 60 anni, che ha assunto l'incarico nel febbraio 2024, ha guidato i Faraoni alla qualificazione ai Mondiali del 2026 e al quarto posto nella Coppa d'Africa del 2026. Sotto la sua guida, l'Egitto ha raggiunto la fase a eliminazione diretta dei Mondiali per la prima volta nella sua storia, prima di essere eliminato per 3-2 dall'Argentina agli ottavi di finale. Già dopo quella partita era stata annunciata una sua riconferma ma l'accordo è stato formalizzato oggi.