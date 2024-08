Juve: Sancho sfuma e va al Chelsea, saltato Djalò alla Roma, restano Arthur e Kostic

JUVE

Per i bianconeri niente botti né in entrata né in uscita nell'ultimo giorno di mercato

© Getty Images Nessun botto né in entrata né in uscita nell'ultimo giorno di mercato per la Juve di Thiago Motta, che comunque negli ultimi giorni aveva messo a segno colpi importanti come Nico Gonzalez, Francisco Conceicao e Teun Koopmeiners. Abbandonata definitivamente la pista Sancho: niente accordo con il Manchester United in merito all'ingaggio dell'inglese, che andrà invece al Chelsea in prestito con obbligo. Sul fronte cessioni è saltato il passaggio di Tiago Djalò alla Roma. Kostic ha rifiutato diverse proposte e ha comunicato al club la sua intenzione di restare e giocarsi le proprie chance, per Arthur niente Napoli.

LA CRONACA DELLA GIORNATA

NEXT GEN, COLPO A SORPRESA: PRESO AFENA-GYAN, CEDUTI HASA E NONGE

Colpo a sorpresa dell'ultimo minuto: preso dalla Cremonese Felix Afena-Gyan: l'ex Roma classe 2003, 17 presenze e 2 gol in A con i giallorossi, si aggregherà alla Next Gen in prestito. Ceduti invece Hasa al Lecce (definitivo) e Nonge al Troyes (prestito).

SFUMATO DEFINITIVAMENTE SANCHO: VA AL CHELSEA

Salta definitivamente l'arrivo di Jadon Sancho alla Juventus. Dopo l'interruzione dei contatti avventura in prima mattinata, Manchester United e Chelsea hanno trovato l'accordo definitivo per il passaggio ai Bleus dell'attaccante inglese: prestito con obbligo di riscatto fissato a 25 milioni.

SALTATO DJALÒ ALLA ROMA

Niente da fare per il trasferimento di Djalò alla Roma. Il passaggio del difensore è saltato. Secondo quanto si apprende, il giocatore avrebbe preferito rimanere in bianconero.

KOSTIC RESTA, LO HA COMUNICATO AL CLUB

Filip Kostic resterà alla Juventus. Come riporta Nicolò Schira, infatti, l'esterno serbo ha comunicato al club bianconero la sua volontà di rimanere a Torino e giocarsi le proprie chance. Kostic aveva già rifiutato Southampton e Al Ahli, la società stava facendo un ultimo tentativo con i club turchi, ma il giocatore ha stoppato tutto.

GILMOUR AL NAPOLI: NIENTE ARTHUR PER GLI AZZURRI

Con il Napoli che si è assicurato Gilmour dal Brighton (c'è l'ok per volare in Italia), salta Arthur alla corte di Antonio Conte.

SANCHO, ADDIO JUVE: ACCORDO IN ARRIVO COL CHELSEA

Dicevamo dei dialoghi costanti tra Chelsea e Manchester United che sembrerebbero aver portato i frutti sperati. Secondo Sky Sports News, i Blues sono decisamente più vicini all'ingaggio dell'ex fantasista del Borussia Dortmund.

CHELSEA-SANCHO: SI TRATTA A OLTRANZA

Con la Juventus che è uscita momentaneamente di scena, il Chelsea continua a trattare per Jadon Sancho. Non è ancora tramontata l'ipotesi di uno scambio con al centro pure Sterling.

KOSTIC PUO' PARTIRE ANCHE DOPO IL 30 AGOSTO

Fuori dal progetto di Thiago Motta, Filip Kostic potrebbe salutare la truppa bianconera anche dopo la giornata di oggi. Il mercato turco e quello saudita infatti, chiuderanno i battenti rispettivamente il 13 settembre e il 6 ottobre.

DJALO'-ROMA: IN CORSO VISITE MEDICHE APPROFONDITE

Reduce da un lungo infortunio, Tiago Dialò è pronto a trasferirsi alla Roma. I giallorossi però non vogliono correre rischi: sono in corso visite mediche approfondite.