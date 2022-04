Juve, una concorrente in meno per Rudiger: il Barcellona rinuncia

L'OBIETTIVO DI MERCATO

Il difensore tedesco ha chiesto un ingaggio da 7 milioni a stagione oltre a un bonus alla firma

All'indomani della sconfitta nel derby d'Italia contro l'Inter, arriva una buona notizia per la Juventus in ottica mercato. Il Barcellona, infatti, si sarebbe ritirato dalla corsa ad Antonio Rudiger, in scadenza di contratto con il Chelsea. Il difensore tedesco avrebbe chiesto un ingaggio da 7 milioni di euro a stagione e un bonus alla firme, richieste che hanno fatto desistere i blaugrana. Oltre ai bianconeri rimangono in corsa Manchester United, Real Madrid e Paris Saint-Germain.

Secondo il Daily Express, a inizio della settimana scorsa è andato in scena un meeting tra i rappresentanti del Barça, Mateu Alemany e Jordi Cruyff, e il suo agente Sahr Senesie in un hotel nella città spagnola all'inizio di questa settimana. Un summit in cui sono state messe sul tavolo le richieste del centrale tedesco, ritenute eccessive dai blaugrana che hanno già prelevato dal Chelsea il compagno Christensen e nel ruolo sono già coperti con Araujo, Piqué ed Eric Garcia.

La strada per la Juve appare un po' più in discesa, anche se la concorrenza non manca ed è agguerrita. Perché un giocatore del calibro dell'ex Roma a parametro zero fa gola a tanti, soprattutto in un momento storico dove di soldi da investire non ce ne sono poi così tanti.

Vedi anche Calcio estero Il Chelsea perderà a zero 5 calciatori, anche Rudiger, Christiansen e Azpilicueta