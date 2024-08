Juve, telenovela Koop: lui presenta il certificato medico, la Dea non molla

© Getty Images

E' il tormentone dell'estate 2024. Teun Koopmeiners vuole la Juventus, ha un accordo con i bianconeri per un contratto da circa 4 milioni di euro a stagione, e non si sta allenando con l'Atalanta. Una situazione da separato in casa, che lo ha portato a esibire un regolare certificato medico con una diagnosi di stress che gli impedisce di svolgere una regolare preparazione con la Dea. Gasp è stato chiaro: "Con questo atteggiamento non può essere utile né alla squadra né ai suoi compagni. La società a sua volta ha assunto un atteggiamento molto fermo, perché si sente ricattata da questa situazione".