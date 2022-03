Juve scatenata: c'è il sì di Rudiger, arriva a parametro zero

IL COLPO

Pronto un quadriennale: battuto il Real Madrid

Prontezza Juve: i bianconeri hanno praticamente chiuso per Antonio Rudiger. Una trattativa nata e conclusa in pochi giorni con la dirigenza della Vecchia Signora che ha sfruttato la situazione in casa Chelsea e ha battuto la concorrenza del Real Madrid convincendo il difensore ex Roma. Un affare perché il 29enne tedesco arriva a parametro zero dopo aver vinto tutto da protagonista con la maglia dei Blues. Pronto un quadriennale da 6,5 milioni di euro a stagione, ma alla Juve grazie al Decreto Crescita costerà poco meno di 10 milioni all'anno al lordo. Getty Images

Un grande rinforzo per Allegri in difesa visto che Chiellini è ormai a fine carriera. Arrivabene e Cherubini hanno fiutato il colpo e in meno di due settimane hanno perfezionato tutti i dettagli dopo il blocco del mercato al Chelsea dovuto alla guerra tra Ucraina e Russia. Un giocatore di grande esperienza che è all'apice della sua maturità e conosce alla perfezione anche il campionato italiano dopo aver vestito per due anni la maglia della Roma con 56 presenze e due gol. Al Chelsea ha trovato la sua dimensione con Tuchel ed è maturato fino ad arrivare sul tetto del mondo. Un profilo perfetto da affiancare a Bonucci, De Ligt e Rugani.