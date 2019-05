Juve, Paratici: "Nuovo allenatore? Abbiamo le idee chiare"

20/05/2019

"Ci vuole pazienza, stiamo facendo le nostre valutazioni, ma abbiamo le idee molto chiare" . Il direttore sportivo della Juventus , Fabio Paratici , commenta così le voci sul futuro allenatore bianconero, ritirando dal palco il Premio Gentleman alla Scuola Militare Teulié a Milano. Dopo l'esonero di Massimiliano Allegri, sono in tanti in lizza per prenderne il posto, con le quotazioni di Maurizio Sarri in ascesa.

Sarri, Simone Inzaghi, Mihajlovic, Mourinho, Guardiola e Pochettino. Sono tanti i nomi che circolano per prendere il testimone da Allegri, ma in casa Juve le bocche al riguardo rimangono ben cucite. E non potrebbe essere altrimenti, visto che il campionato non è ancora finito e un paio di candidati si devono ancora giocare Europa League (Sarri con il Chelsea) e Champions League (Pochettino con il Tottenham). Un rebus che avrà la sua soluzione già settimana prossima o al massimo quella successiva, quando la stagione sarà davvero finita per tutti.



Intanto Paratici si gode il premio Gentleman. Si tratta di un premio che si addice alla mia società, a tutti gli ambiti della stessa. Dalla prima squadra alle giovanili. Nelle grandi squadre hai grandi possibilità, hai la fortuna di lavorare con grandi campioni. Ed io ho avuto questa grande fortuna. Sento la pressione di tantissimi tifosi, ma in realtà è un piacere. Io sono prima un appassionato e poi un dirigente di una squadra di calcio. E giocatori come Buffon, Barzagli e Pirlo sono eroi, sono i campioni a cui sono maggiormente affezionato".