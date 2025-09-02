Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato
juventus
HomeMercatoVideoFotoRosa
sulle punte

Juve, ora fai paura: 70 milioni spesi in 24 ore per un attacco da scudetto

Tudor ha sei riferimenti offensivi per schierare tante Juve diverse e segnare valanghe di gol

02 Set 2025 - 08:53

L'ultimo giorno di mercato della Juve non ha portato Kolo Muani ma, quasi paradossalmente, Igor Tudor potrebbe avere un attacco anche più forte del previsto, grazie ai colpi last minute Openda e Zhegrova. In 24 ore il club bianconero si è impegnato per 70 milioni di euro considerati i 45 complessivi del belga, sul quale c'è l'obbligo di riscatto, e i 25 per acquisire a titolo definitivo il kosovaro (ma che recentemente ha ottenuto la cittadinanza albanese, non impattando negli slot extracomunitari) alzando a sei le frecce nell'arco offensivo a disposizione del tecnico croato.

Sei perché alla fine, come noto, è rimasto pure Dusan Vlahovic che doveva essere la cessione che avrebbe finanziato il ritorno di Kolo Muani, solo che il serbo ha preferito restare a Torino, seppure in scadenza, e il francese è andato al Tottenham. Non crediamo che Tudor sia scontento, anzi, anche perché grazie a Openda e Zhegrova avrà a disposizioni nuove armi tattiche per schierare attacchi diversi a seconda di esigenze, avversari e momenti di forma. 

L'ex Lille può essere considerato il meno offensivo del reparto, non a caso può fare benissimo l'esterno a tutta fascia sulla destra in caso di 3-5-2 ma anche rafforzare la batteria dei sotto-punta nel 3-4-1-2 o nel 3-4-2-1. Chiaramente in queste ultime due soluzioni troverebbe meno spazio perché, al momento, i titolari sono l'intoccabile Yildiz senza dimenticare Conceiçao, il cui riscatto è costato 32 milioni. Qui si inserisce pure Openda, che nell'eventualità potrebbe anche recitare il ruolo di seconda punta o falso nueve.

Perché ovviamente il ruolo per il riferimento offensivo resta un duello tra Jonathan David e Vlahovic. Per un attacco... da scudetto.

Leggi anche

Juve, Openda è più di un finalizzatore: prima, seconda punta o "trequartista"

juve
attacco
scudetto

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

02:30
Tra infortuni e mercato

Tra infortuni e mercato

02:03
MCH MUSAH ATALANTA MCH

Musah all'Atalanta: "Sensazioni bellissime"

07:45
Calciomercato Live, il punto delle 19.55

Calciomercato Live, il punto delle 19.55

07:12
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

09:14
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

05:50
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

04:46
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

01:33
MCH LAMPTEY FIORENTINA MCH

"Forza viola": prime immagini e prime parole di Tariq Lamptey

00:46
MCH ARRIVO OPENDA MCH

Juventus, anche Openda: il belga arriva al J-Medical per le visite

08:59
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

08:29
Calciomercato Live, il punto delle 11

Calciomercato Live, il punto delle 11

01:46
MCH ARRIVO NICOLUSSI CAVIGLIA MCH

Nicolussi Caviglia, primo giorno alla Fiorentina: "Ce la metterò tutta"

00:28
Calciomercato live

Calciomercato live

01:27
Calciomercato live

Calciomercato live

01:51
Calciomercato live

Calciomercato live

02:30
Tra infortuni e mercato

Tra infortuni e mercato

I più visti di Juventus

Mercato Juve LIVE: Openda e Zhegrova hanno completato le visite mediche

Juve, il colpo è Zhegrova: c'è l'accordo con il Lille. Nico Gonzalez saluta e va all'Atletico

MCH ARRIVO OPENDA MCH

Juventus, anche Openda: il belga arriva al J-Medical per le visite

Juve, Openda è più di un finalizzatore: prima, seconda punta o "trequartista"

Juve, giornata decisiva per Kolo: c'è il rilancio e il Psg valuta l'ultima offerta

Juve, Openda e Zhegrova al J-Medical

Mercato ora per ora
Vedi tutti
10:35
Aston Villa: preso Sancho in prestito
10:22
Cremonese: ufficiale Jamie Vardy
10:19
Chukwueze, entusiasmo Fulham: "Atleta esplosivo e talento straordinario"
10:17
Pisa: Rus e Leoncini rescindono
10:08
L'Inter ufficializza Akanji