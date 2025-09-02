Niang torna in Turchia: ufficiale il suo trasferimento al Gençlerbirligi
02 Set 2025 - 13:00
Dopo una stagione sottotono alla Sampdoria, l'attaccante francese naturalizzato senegalese ha firmato un contratto biennale con il Gençlerbirligi. Torna in Turchia dopo l'esperienza con l'Adana Demirspor tra il 2023 e il 2024.
