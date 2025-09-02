Manchester City: ufficiale Donnarumma, contratto fino al 2030

Il Manchester City è lieto di confermare l'acquisto di Gianluigi Donnarumma dal Paris Saint-Germain, soggetto all'autorizzazione internazionale. Il 26enne portiere italiano ha firmato un contratto quinquennale, che lo vedrà rimanere all'Etihad Stadium fino all'estate del 2030. "Aver firmato per il Manchester City è un momento davvero speciale e di grande orgoglio per me - ha dichiarato l'ex portiere del Psg -. Entro a far parte di una squadra piena di talenti di livello mondiale, guidata da uno dei più grandi allenatori della storia del calcio, Pep Guardiola. Questo è un club in cui ogni giocatore del mondo vorrebbe entrare. Ho ammirato il Manchester City per molti anni, quindi poter giocare per il Club è un grande onore e un privilegio. Non vedo l'ora di incontrare i miei nuovi compagni di squadra, lo staff e i tifosi. Giocare all'Etihad Stadium sarà davvero speciale per me. Sono molto emozionato per ciò che mi aspetta e posso promettere che darò tutto per cercare di aiutare il Club a raggiungere ancora più successi".