Juve, niente rinnovo con Bernardeschi: addio di comune accordo

MANOVRE BIANCONERE

La scelta di non rinnovare senza che ci sia mai stata una vera e propria trattativa

Dopo Paulo Dybala, un altro giocatore lascerà la Juve a parametro zero: Federico Bernardeschi e il club bianconero hanno deciso di comune accordo di non prolungare il contratto in scadenza al 30 giugno, senza intavolare una vera e propria trattativa. Il giocatore chiedeva lo stesso stipendio di 4 milioni di euro percepito finora, richiesta ritenuta troppo esosa dalla dirigenza, che si è già mossa per tempo contattando altri due parametri zero, Angel Di Maria e Ivan Perisic.

Dopo cinque anni, di comune accordo le parti hanno maturato la decisione di non proseguire insieme e di prendere due strade diverse. Una decisione che era nell'aria, confermata dall'interesse della Juve per due esterni un po' in là con l'età ma di grande affidamento come Di Maria e Perisic. Con la conferma di Cuadrado, il recupero di Chiesa e il probabile arrivo degli altri due, Allegri può stare sereno nel reparto esterni per il 4-3-3 che dovrebbe riuscire a esaltare le caratteristiche di Vlahovic.

