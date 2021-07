Juve, Nedved: "Ronaldo resta con noi, nei prossimi giorni incontreremo Dybala"

JUVE

Il vicepresidente bianconero su Chiellini: "Quando torna dalle vacanze parleremo con lui"

"Ronaldo? Sì, torna. È stato convocato per lunedì, rimarrà con noi". Il vicepresidente della Juve Pavel Nedved allontana ogni dubbio sul futuro del portoghese. "Il rinnovo di Dybala? I rapporti non erano freddi, siamo coi tempi - ha detto sul contratto dell'argentino dopo l'amichevole vinta per 3-1 dai bianconeri contro il Cesena - Cherubini è in contatto con il suo procuratore, arriverà nei prossimi giorni, ci sarà un incontro. Tutto prosegue come deve".

Su Chiellini, cui è scaduto il contratto il 30 giugno e non si sa ancora se continuerà in bianconero: "È in vacanza, ci siamo sentiti. Diamogli tempo di recuperare e poi ne parleremo con calma". Nedved ha poi parlato di Allegri: "È molto carico, con una grandissima voglia di fare bene ed allenare, è stato fermo da due anni e si vede. È molto esperto, speriamo vinca titoli come ha fatto negli anni precedenti. La convivenza tra Ronaldo e Dybala? È un piacere avere due giocatori di questo livello, Max ha tantissima esperienza e lo farà vedere. Ora non li ha a disposizione e sta migliorando i giovani".