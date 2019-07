Juve, Khedira pronto all'addio: il tedesco all'Emirates per Arsenal-Lione

SEPARAZIONE IN ARRIVO

E' ormai giunta al capolinea l'avventura di Sami Khedira con la Juventus. Gli arrivi in bianconero di Rabiot e Ramsey hanno chiuso per porte al centrocampista, che non ha partecipato alla tournée asiatica ed è in cerca di una nuova sistemazione. Domenica il tedesco è stato pizzicato all'Emirates Stadium di Londra, dove ha assistito ad Arsenal-Lione: proprio i Gunners potrebbero infatti essere la sua prossima destinazione, ma su di lui è forte anche l'interesse del Wolverhampton.

Khedira al momento è legato alla Juventus con un contratto fino al 2021, ma non è escluso che nei prossimi giorni le parti possano accordarsi per una rescissione. Il tedesco infatti non rientra nei piani di Sarri e nel suo futuro sembra possa esserci la Premier League. L'Arsenal, come detto, è u'ipotesi concreta e a Londra ritroverebbe il suo grande amico Ozil, con cui ha condiviso diversi trionfi con la Germania. Attenzione però anche al Wolverhampton, fortemente interessato a un giocatore che garantirebbe qualità ed esperienza.