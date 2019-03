Juve in missione per Ruben Dias a casa Ronaldo

23/03/2019

Niente trasferta ad Amsterdam per Fabio Paratici. Il ds della Juve domenica non osserverà dal vivo de Ligt in Olanda-Germania, ma lunedì sera sarà a Lisbona per seguire la sfida del Portogallo dei suoi Ronaldo e Cancelo contro la Serbia. Il suo interesse si poserà su Ruben Dias , centrale del Benfica e della nazionale del ct Santos. Perché è ormai chiaro che l'obiettivo primario del prossimo mercato bianconero sarà quello di rinforzare la difesa a caccia degli eredi di Barzagli, Chiellini e Bonucci. I nomi sulla lista della spesa della Signora sono tanti: da Romero a Varane, passando per Manolas, lo stesso de Ligt (numero uno in lista), e il sopracitato Dias.

Uno che a 21 anni ha già convinto tutti e che per questo vede la Juve in campo contro top club europei come Psg e Atletico Madrid, che hanno individuato nel talentino lusitano uno da tenere d'occhio. Lo ha confermato lo stesso presidente del Benfica, Luis Felipe Vieira. "Ruben ha 21 anni e nel suo ruolo è uno dei migliori al mondo", ha assicurato a Tuttosport. Tutto vero, tanto che il suo cartellino è ormai valutato 60 milioni di euro.



Ma la Juve è vigile, e molto, anche su un altro gioiello del Benfica, attualmente in nazionale Under 21. Si tratta di quel Joao Felix, 19 anni, per cui in tanti si stanno facendo avanti. Qualcuno, addirittura, ha osato un paragone con tale Cristiano Ronaldo. "Non so se potrà diventare come lui, ma di sicuro è uno dei migliori prodotti del calcio portoghese dopo CR7. Non so se Juve e Real sono pronte a pagare la clausola di 120 milioni di euro, ma noi non vogliamo cederlo e per questo presto aumenteremo la cifra", ha annunciato lo stesso Vieira.



Insomma, dopo Ronaldo e Cancelo, la Juve sembra sembra intenzionata a pescare ancora nel bacino portoghese, dove il talento non manca di certo.