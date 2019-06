Juve, de Ligt sempre più vicino: c'è l'accordo sul contratto

26/06/2019

Insomma, tutto fa pensare che davvero de Ligt sia molto vicino a trasferirsi in Italia e rispondere alla chiuamata di Cristiano Ronaldo, che, in occasione della sfida di Nations League tra Portogallo e Olanda, lo aveva invitato apertamente a raggiungerlo alla Juve.



Sarà questo il grande colpo di mercato dell'estate bianconera? Probabilmente sì, anche se sullo sfondo resta il nome di Paul Pogba. Detto che Rabiot è ormai a un passo, la strada che porta al "Polpo" è tutta in salita, ma, ad oggi, ancora percorribile. Soprattutto grazie alla volontà del centrocampista francese, che farebbe volentieri ritonro nella società che lo ha lanciato nel calcio che conta. Il problema, anche più di un ingaggio che arriverebbe almeno a 15 milioni di euro, è che per strapparlo al Manchester United ci voglio tanti soldi: si potrebbe dover arrivare addirittura a 150 milioni di euro. Decisamente troppi per le casse juventine, già intaccate dall'affare de Ligt, anche al netto di cessioni importanti come quelle, ad esempio, di Cancelo e Douglas Costa.



Ma ci potrebbe essere una soluzione, che risponderebbe al nome di adidas. Il marchio di abbigliamento tedesco ha tra i suoi clienti-testimonial sia la Juve, sia Pogba (ma anche l'altro suo pretendente, il Real Madrid) e potrebbe decidere di venire in aiuto di Agnelli, aumentando il proprio investimento sui colori bianconeri, magari come "ringraziamento" per avergli garantito la visibilità data da un certo CR7. Difficile? Di più, quasi impossbile. Appunto, quasi...