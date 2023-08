Juve, Berardi non ancora convocato dal Sassuolo: c'è una speranza

MANOVRE BIANCONERE

Il fantasista salterà pure il Napoli, Dionisi: "Non è ancora in forma, per questo non l'ho chiamato"

© Getty Images Nella serata della presentazione della nuova stagione in casa Sassuolo aveva gelato tutti "Se sarò ancora qui faremo bene". Parliamo di Domenico Berardi, che mai come quest'anno si è mobilitato per convincere i neroverdi a lasciarlo partire per una big. La Juventus lo ha cercato a lungo, senza però mai presentare una offerta vera e propria. Da qui la scelta di Carnevali di toglierlo dal mercato, visto la scadenza della deadline. Una decisione poco gradita dal calciatore che ha deciso così di mettersi fuori squadra per forzare la mano. Mossa che non ha portato lontano: da alcuni giorni l'esterno ha tornato ad allenarsi col gruppo. Ma una speranza di vederlo in bianconero c'è ancora.

Vedi anche juventus Niente Juve per Berardi, il Sassuolo: "Non si muove da qui, deadline scaduta"

Sì perchè il 29enne non è stato convocato da Dionisi per la gara di domenica sera in casa del Sassuolo. "Non lo abbiamo portato perchè non è in grande condizione - ha ammesso il tecnico degli emiliani -. Sarà sicuramente disponibile alla prossima al 100%". Prossima gara che è in programma l'1 settembre (col Verona) alle 18,30, poco prima della chiusura del mercato fissata alle 20. Solo quel giorno scopriremo se le parole di Dionisi sono state frutto di strategia o no: Berardi spererà fino all'ultimo nel colpo di scena, la Juventus pure.