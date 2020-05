Jorginho ammicca alla Juve: "Ritrovare Sarri? E' un top club europeo"

Per un Pjanic che va c'è un Jorginho che arriva. Le prime mosse di mercato per la prossima stagione in casa Juventus stanno prendendo forma e a centrocampo qualcosa cambierà. Le voci di un addio del bosniaco in direzione Barcellona vanno di pari passo con le conferme di una possibile trattativa tra Juventus e Chelsea per riportare in Italia Jorginho, pupillo di Sarri. "La Juve è uno dei top club in Europa - ha dichiarato Joao Santos, agente del centrocampista -. A tutti piacerebbe giocarci".