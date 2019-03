Il Chelsea vuol tagliare Higuain: a giugno il Pipita potrebbe tornare alla Juve

21/03/2019

Juve, Milan, Chelsea, Juve. Dopo aver lasciato Torino solo un anno fa, questa estate per Higuain si profila dunque un rientro in bianconero. Almeno temporaneo. Il Pipita, infatti, ormai non sembra più nei piani della Juve e a giugno Paratici potrebbe dover cercare un altro club interessato all'attaccante argentino per evitare una situazione imbarazzante e far quadrare i conti.



Dall'Inghilterra, del resto, non arrivano buone notizie sulla possibile conferma del giocatore al Chelsea. Con solo tre gol all'attivo dal suo arrivo a Stamford Bridge, infatti, Higuain presto potrebbe essere "scaricato" dal Chelsea, intenzionato a non far valere le opzioni sul prestito o sul riscatto del calciatore. Ipotesi che a Torino complicherebbe non poco i piani di Paratici e che, al momento, solo il blocco del mercato del Chelsea sembra poter scongiurare. Con Giroud e Hazard con le valigie pronte, infatti, a giugno i Blues potrebbero cambiare idea sul Pipita per non rimanere senza attaccanti. Il futuro di Higuain è nelle mani del Chelsea.